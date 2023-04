Trovato morto l’orso M62 | era tra gli esemplari “problematici”

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – La carcassa di un orso è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. Si tratta dell’esemplare M62. L’animale appare in stato di decomposizione. La sua identità è confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al quale sarà consegnato l’esemplare. Il recupero è stato curato dal Corpo forestale trentino.M62 era tra gli “considerati” in Trentino. Nato nel 2018; dal maggio 2021 all’aprile 2022ha mostrato comportamenti particolarmente confidenti per i quali sono risultati adottabili le misure previste dal Pacobace, anche energiche”, spiega l’Ispra. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'orso appariva in stato di decomposizione. Faceva parte di una cucciolata di plantigradi figli dell'orsa più vecchia del Trentino