Trovato morto in Trentino l’orso M62 | era considerato pericoloso

(Di domenica 30 aprile 2023) InAlto Adige, in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti la carcassa di un orso. Secondo le prime rilevazioni, si tratta dell’esemplare M62, come confermato dalle marche auricolari, e risulta essere in stato di decomposizione. L’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a cui sarà affidato l’animale, si occuperà di accertare le cause della morte. A occuparsi del recupero è stato invece il Corpo forestale..M62 era nato nel 2018 e fa parte della stessa cucciolata di M57, catturato nel 2020 dopo aver aggredito un carabiniere ad Andalo, e di F43, la femmina morta nel settembre 2022 per una dose sbagliata di anestetico iniettatogli durante le fasi di cattura. Pur non avendo mai aggredito nessuno, era...