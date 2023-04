Troppi tifosi verso Napoli | decisione a sorpresa nelle stazioni in provincia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 aprile 2023) Il fischio d’inizio di-Salernitana è sempre più vicino e la mole diche stanno raggiungendo la città è enorme. Trache devono andare allo stadio (dalle 14 è vietata la circolazione di moto e auto) e altri che vogliono vivere questa giornata nel centro di, ledellasono prese letteralmente d’assalto.al Maradona Proprio per questo motivo, nella stazione di Pompei (ma non solo) i treni regionali sono strapieni ed è stato deciso di non far salire ulteriori passeggeri. Un danno non da poco per tutti queiche dovranno usufruire dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona.