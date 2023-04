Trentino | trovato morto l’orso M62 | era uno degli esemplari considerati «problematici» da Maurizio Fugatti

Leggi su open.online

(Di domenica 30 aprile 2023) In-Alto Adige un gruppo di escursionisti ha rinvenuto la carcassa di un orso. Si tratta di M62, unofiniti nella «lista nera» del presidente della provincia autonoma di Trentodopo la morte del 26enne Andrea Papi. La carcassa di M62 è stata trovata in stato di decomposizione in una zona tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. L’esemplare maschio, di circa 4 anni, non ha mai aggredito nessuno ma si è mostrato fin troppo confidente nei confronti dell’uomo, arrivando ad avvicinarsi ad alcuni centri abitati. Il cadavere delè stato recuperato dal Corpo forestale, che – fa sapere la provincia autonoma di Trento – lo porterà all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per accertarne la causa della morte. Il ritrovamento ...