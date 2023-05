Trentino | trovato morto l’orso M62 | era nella lista nera degli abbattimenti perché “troppo confidente”

(Di domenica 30 aprile 2023) Eraconsiderato”. MaM62 è già. La sua carcassa è stata scoperta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. L’animale appariva in stato di decomposizione: la sua identità è stata confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al quale sarà consegnato l’esemplare. Il recupero è stato curato dal Corpo forestale. Dopo l’aggressione mortale che è costata la vita al 26enneAndrea Papi, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha emanato l’ordinanza ...

Il recupero è stato curato dal Corpo forestale. Questo orso è nato nel 2018 e fa parte della stessa cucciolata di M57, catturato nel 2020 dopo aver aggredito un carabinieri ad Andalo, e di ...L'orso M62 era tra gli 'esemplari considerati problematici' in. Nato nel 2018; dal maggio 2021 all'aprile 2022 l'orso ha mostrato comportamenti particolarmente confidenti per i quali sono ...L'orso M62 era tra gli "esemplari considerati problematici" in. Nato nel 2018; dal maggio 2021 all'aprile 2022 l'orso ha mostrato comportamenti particolarmente confidenti per i quali sono ...

Trentino, trovato morto l'orso M62. Era tra gli esemplari "problematici ... La Stampa

L’orso M62 è stato trovato morto in Trentino. Ora gli esperti dell’Izs dovranno accertare le cause della morte.Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...