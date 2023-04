Trentino | trovata la carcassa dell' orso M62

(Di domenica 30 aprile 2023) Le analisi diranno come è morto: era uno dei plantigradi problematici su cui l'Ispra doveva dare il parere sull'abbattimento

, il presidente Fugatti: "Abbatterei Jj4 domani mattina". Gli animalisti: "Ucciderla è la sua ossessione" di Redazione La Zampa 30 Aprile 2023L'unico indizio era la sua autovicino al Lago di Santa Giustina, al centro della Val di Non, in. E da qui l'ipotesi che la dottoressa avesse deciso di togliersi la vita gettandosi ...Leggi Anchein val di Sole la carcassa di un piccolo di orso di 3 - 4 mesi: 'Appare denutrito. Non è un cucciolo di JJ4' Provo a rinverdire qualche reminiscenza scolastica: la pena ...

Trovata carcassa di un orso in Trentino QUOTIDIANO NAZIONALE

Si tratta di M62. Rinvenuto in una zona impervia vicino al lago di Molveno. A stabilire le cause della morte sarà l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ...