Trentino | orso M62 trovato morto Enpa | «Era uno dei ?condannati a morte? | preoccupa bracconaggio»

(Di domenica 30 aprile 2023) Unè statoin una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, in. La carcassa, in decomposizione, è stata scoperta da un gruppo di...

Il recupero è stato curato dal Corpo forestale". Unproblematico. L'M62 era uno dei tre orsi in lista per l'abbattimento in quanto considerati "problematici" dal presidente della ...Il recupero è stato curato dal Corpo forestale. M62 era fra gli esemplari ritenuti 'problematici' per avere mostrato nel tempo atteggiamenti troppo confidenti nei confronti dell'uomo. M62 fa ...L' era tra gli 'esemplari considerati problematici' in. Nato nel 2018, dal maggio 2021 all'aprile 2022 'l'ha mostrato comportamenti particolarmente confidenti per i quali sono risultati ...

Trento, orso M62 trovato morto, era nella "black list". L'ipotesi inquietante Il Tempo

Dallo stop alla caccia al salvataggio del piano di ripopolamento, ecco le idee di varie sigle a cui il ministero dell'Ambiente ha chiesto un contributo per affrontare il tema degli orsi ...Credo che la manifestazione di oggi di taluni sedicenti animalisti sotto casa del presidente Maurizio Fugatti ad Avio sia un altro grande segnale di inciviltà ...