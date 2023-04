Trattativa Stato-mafia | Filippo Facci | la vera e banale storia che smonta i teoremi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) In effetti fu una. Un tentativo, almeno. Tra il 1992 e il 1993 loera allo stremo: l'economia a rotoli, i politici insultati per strada, le inchieste, gli attentati e quello stragismo che peraltro era solo all'inizio. «Vorrei fare un punto, sennò non si capiscono le cose», dirà il generale Mario Mori qualche anno dopo, durante un'udienza a Firenze: «Non eravamo nel 1998, come oggi; l'Italia era quasi in ginocchio, perché erano morti i due migliori magistrati nella lotta alla criminalità mafiosa, non riuscivamo a fare nulla, dal punto di vista investigativo eravamo allo sbando... Cinque anni sembrano pochi... solo cinque anni son passati. Eppure oggi è cambiato completamente tutto». All'inizio dell'estate, il capitano dei Ros Giuseppe De Donno aveva incontrato in aereo il giovane Massimo Ciancimino, figlio di Vito, il sindaco del ...