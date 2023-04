Traffico Roma del 30-04-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare code per incidente sulla carreggiata esterna all’altezza del immissione sullaFiumicino direzione dell’aeroporto a te e poi sulla complanare dellaFiumicino per chi dall’aeroporto deve proseguire sulla carreggiata esterna del raccordo anulare e più avanti e rallentamenti e code pertra via Laurentina è Lanina coda tratti indirizzo della città su via Pontina tra Pomezia nord e via di Decima incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti all’altezza di via Carlo Levi per un altro incidente rallentamenti e code sulla circonvallazione Gianicolense nei pressi di via Luigi Zambarelli difficoltà anche su via Leone XIII in prossimità di via Aurelia Antica anche in questo caso si tratta di un incidente sempre ...