Traffico Roma del 30-04-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana remondiin aumento sulla principale rete viaria della capitale Ci sono code a tratti sulla Cassia bis Veientana tra Castel de’ ceveri è raccordo a fare in questa direzione tu lo stesso raccordo anulare quadrati in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria stessa situazione sulla carreggiata esterna tra Pontina e Lanina altri file sulla complanare dellaFiumicino In ingresso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare coda tratti in direzione della città su via Pontina tra Montedoro e via di Decima incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti all’altezza di via Carlo Levi per un altro incidente rallentamenti e code anche su via Anagnina in prossimità di via Capistrano in uscita dalla città e sono sempre possibili difficoltà per il ...