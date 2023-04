Traffico Roma del 30-04-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverderitrovati in studio Tiziana Arimondiin leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale brevi rallentamenti sulla A12Civitavecchia anche per un incidente tra Maccarese e laFiumicino in questa direzione sulla stessaFiumicino Ci sono code a tratti sulla complanare in ingresso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare e più avanti sempre sul Raccordo Anulare rallentamenti e code tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e via Salaria qui anche a causa di un incidente rallentamenti e code poi in direzione della città su via Pontina tra Castelno via di Decima sempre possibili difficoltà per ilsu via Salaria lo ricordiamo la strada è ...