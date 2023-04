Traffico Roma del 30-04-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi su via Flaminia rallentamenti e code per un incidente in uscita datra la Sacrofanese e Riano Flaminio incidente anche a Monteverde su via Alessandro Poerio possibili rallentamenti all’altezza di via Alberto Mario regolare la circolazione sulla restante rete viaria della capitale sempre possibili difficoltà per ilsu via Salaria lo ricordi la strada è chiusa tra piazza di Priscilla via Catalani in direzione del raccordo anulare e questa sera alle 21 al palazzo dello sport all’Eur la terza delle cinque date del concerto di Renato Zero non si escludono quindi percussioni per ilricordiamo che oggi e domani via dei Fori Imperiali è isola pedonale con deviazioni per le linee di bus nuovi lavori da questa notte fino al 20 maggio su via Laurentina ...