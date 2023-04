Traffico Roma del 30-04-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdedei ritrovati studio Tiziana remondi pocosulla principale rete viaria della capitale ricordiamo che per lavori è chiusa via Salaria tra Piazza Priscilla e via Catalani in azione del raccordo anulare possibili quindi difficoltà per ilè questa sera alle 21 al palazzo dello sport all’Eur la terza delle cinque date del concerto di Renato Zero non si escludono quindi ripercussioni per ilricordiamo che oggi e domani via dei Fori Imperiali è isola pedonale con deviazioni per le linee di bus e domani lunedì Primo Maggio in zona San Giovanni è dalle 9 alle 10 circa e in una gara podistica Il lavoro in corsa con partenza e arrivo in via Domenico Fontana possibili chiusure e deviazioni per le linee di bus e sempre domani dal primo pomeriggio tradizionale appuntamento con il concertone ...