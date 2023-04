Traffico Roma del 30-04-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdenei trovatitornato regolare lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare comunque invia di intensificazione Per gli spostamenti legati al ponte del primo maggio ricordiamo oggi e domani divieto di circolazione dei mezzi pesanti sull’intera rete Nazionale dalle 9 alle 22 sulla Salaria chiusura tra piazza di Priscilla e via Catalani Verso il raccordo di sul posto e anche rallentamenti per un incidente in corso del Rinascimento all’altezza di piazza Madama altro incidente in zona pinciano in via Carlo Zecchi nei pressi di via Giovanni Pacini questa sera alle 21 al palazzo dello sport all’Eur la terza delle cinque date del concerto di Renato Zero non si escludono di percussioni per ilè per il tradizionale concerto di domani primo maggio in piazza San Giovanni dalle 8 sarà vietato il transito ...