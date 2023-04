Traffico Roma del 30-04-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdedove trovati dalla redazione prime code per un incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cristoforo Colombo LaFiumicino sulla piazza di Priscilla via Catalani Verso il raccordo incidente con rallentamenti in via delle Capannelle nei pressi di via Tuscolana altro incidente con disagi e rallentamenti a tratti in via Tiburtina nei pressi del cellulare Questa sera alle 21 al palazzo dello sport all’Eur la terza delle Cinque Giornate del concerto di Renato Zero Per quanto riguarda la viabilità conto alla rovescia per il tradizionale concerto di domani Primo Maggio dalle 8 sarà vietato il transito dell’aria tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni via Emanuele Filiberto dalle 5:30 della mattina deviazioni per quanto riguarda le linee bus potenziato in metro e ricordiamo la pedonalizzazione oggi e ...

... e tutti coloro che lavorano, ma restano una goccia nel mare rispetto alstandard che si ...- Milan 1 - 1 e Torino - Atalanta 1 - 2 ieri.Ligabue al Concerto del Primo Maggio 2023 a: 'Non vedo l'ora', scaletta cantantiUn piano straordinario per ile i trasporti è stato messo a punto per domani, in occasione ... via Taranto, via Appia Nuova (tra piazzale Appio e piazza Re di), via Magna Grecia (tra ...

Area di sicurezza presidiata dalle forze dell'ordine nei dintorni del palco, strade chiuse, bus deviati e metropolitana attiva fino all'1,30 di notte, ma con possibile stop temporaneo per ...Due giorni di eventi nella Capitale tra concerti, fiere e street food per tutti i gusti. In attesa del Concertone di piazza San Giovanni di domani, ...