Traffico Roma del 30-04-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 30 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno adesso una particolare da vita ilresta regolare Sui raccordi autostradali della città ricordiamo oggi il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sull’intera rete Nazionale dalle 9 alle 22 parte oggi una riduzione della carreggiata per lavori su via Laurentina all’altezza di via del Serafico sulla carreggiata in direzione del centro conto alla rovescia del tradizionale concerto di domani Primo Maggio dalle 8 sarà vietato transito nell’area tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto dà 5:30 deviata e le numerose linee bus che vi trattano potenziato il servizio della metro ricordiamo poi la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali oggi e domani con deviazioni delle linee di superficie per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...

Traffico Roma del 30-04-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Area di sicurezza presidiata dalle forze dell'ordine nei dintorni del palco, strade chiuse, bus deviati e metropolitana attiva fino all'1,30 di notte, ma con possibile stop temporaneo per ...Due giorni di eventi nella Capitale tra concerti, fiere e street food per tutti i gusti. In attesa del Concertone di piazza San Giovanni di domani, ...