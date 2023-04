Traffico Roma del 30-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Luceverdedalla redazione nessun riferimento particolare questa domenica sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila ricordiamo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sull’intera rete viaria Nazionale dalle 9 alle 22 sulla Salaria chiusura alper moto stradale danneggiato tra piazza di Priscilla e via Catalani verso raccordo possibili la formazioni e nelle ore di è chiusa la corsia preferenziale per lavori di manutenzione di via Marmorata tra via Raffaele Persichetti Largo Manlio gelsomini In entrambe le direzioni parte oggi una riduzione di carreggiata per la via Laurentina all’altezza di via del Serafico sulla carreggiata in direzione del centro termine previsto per il 20 maggio ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali oggi e domani Primo Maggio con deviazioni dei lividi ...