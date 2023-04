Toulon-Benetton Treviso oggi in tv | Challenge Cup rugby 2023 | orario | programma | streaming | formazioni

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la vittoria di ieri dei Glasgow Warriors in casa degli Scarlets, l’altra semifinale dellaCup 2022-divedrà ilgiocare in trasferta contro i francesi del RC, i quali hanno ottenuto un miglior piazzamento al termine della prima fase a gironi: ilaveva chiuso al secondo posto la Pool B, mentre i transalpini del Tolone avevano vinto la Pool A. Si gioca, domenica 30 aprile, allo Stade Félix Mayol di Tolone, con calcio d’inizio fissato per le ore 13.30: chi vince giocherà la finale in campo neutro venerdì 19 maggio alle ore 21.00 italiane all’Aviva Stadium di Dublino contro gli scozzesi dei Glasgow Warriors. La diretta tv disarà affidata a Sky ...

Telecronaca: Daniele La Spina

Dopo la vittoria di ieri dei Glasgow Warriors in casa degli Scarlets, l’altra semifinale della Challenge Cup 2022-2023 di rugby vedrà il Benetton giocare in trasferta contro i francesi del RC Toulon, ...Le centre fidjien Waisea Nayacalevu, devenu l'un des atouts majeurs du RCT, devrait peser ce dimanche sur la défense du Benetton Trévise en demi-finales de Challenge Cup.