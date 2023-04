“Totale sopraffazione di una donna indifesa” | il gip di Milano convalida l’arresto dello stupratore dell’ascensore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Resta in carcere Fadil Monir, il 27enne marocchino fermato giovedì per aver violentato una connazionale di 36 anni in un ascensore della stazione Centrale di. L’uomo aveva sostenuto che lafosse consenziente, ma il giudice spiega che è “dirimente è l’esistenza di un video registrato dalle telecamere di sorveglianzainterno allo scalo ferroviario” , “prova documentale” della violenza. Dal filmato “sono stati acquisiti in atti anche i fotogrammi più significativi” e “smentisce in maniera inconfutabile la versione”. La vittima ha raccontato di essere stata trascinata nell’ascensore dopo i primi abusi nei giardinetti della stazione e di aver tentato di opporsi, ma l’uomo l’ha picchiata selvaggiamente. Il video, è scritto nell’ordinanza “restituisce un contesto di...