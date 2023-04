Torta magica al caffè | un solo impasto tre strati | golosità pura!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 aprile 2023) Laè una vera bomba nella sua versione originale (vi rimandiamo al nostro link), ma nella sua veste alraggiunge il suo vero apice. Facile da preparare, con unotterrete 3 diverse consistenze, 3sovrapposti diestrema. Il colore caldo e invitante sfuma nelle diverse nuance a seconda della densità: cremosa e chiara quando assomiglia ad un flan prima e ad un budino poi, più scura quando si assottiglia per ricordare il pan di Spagna. Il procedimento è semplicissimo: dovrete semplicemente servirvi di una ciotola in cui inserire mano a mano gli ingredienti per ottenere unliquido. Trasferitelo in una teglia rettangolare, infornatelo, infine, una volta raffreddato, tagliatelo a quadrotti. Scenico e ...