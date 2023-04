Torino-Atalanta 1-2 | Gasperini | “La classifica è straordinaria”

Leggi su 11contro11

(Di domenica 30 aprile 2023) La giornata odierna di Serie A è finita con il posticipo di giornata. La partita è stata fin da subito molto equilibrata con le due squadre che hanno cercato di superare la barriera difensiva della rivale. Questo fino al 34esimo quando Davide Zappacosta ha trovato il goal del vantaggio per i nerazzurri. Da quel momento c’è stato molto spazio per ilche ha cercato di pareggiare prima dello scadere nel primo tempo. Ma nulla di fatto, e all’inizio della ripresa la squadra padrona di casa è ancora in svantaggio. Ma non molla e quarantaquattro minuti dopo il goal di Zappacosta, al 75esimo, un errore di Musso permette il pareggio di Sanabria. Ma non finisce qui. Infatti, ci pensa Zapata dopo 12 minuti a portare nuovamente in vantaggio la sua squadra. E così finisce questa partita. Dopo...