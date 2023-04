Torino-Atalanta 1-2 | bergamaschi in zona Champions

...00 Strasburgo - Lione 1 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 89 - 81 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe 78 - 82 CALCIO - SERIE A 18:00 Roma - Milan 1 - 1 20:451 - 2 CALCIO -...Occhi puntati su Ademola Lookman in casain vista della gara di mercoledì 3 maggio (alle 18) al Gewiss Stadium contro lo Spezia . ...una forma influenzale alla vigilia della gara con il. ...C'è anche l', tornata in corsa battendo il, e i posti a disposizione del gruppetto potrebbero essere 2 visto che la Juventus è un detenuto in attesa di giudizio , fissato per il 21 di ...

Torino-Atalanta 1-2, l’analisi dei gol: che errore di Milinkovic-Savic Toro News

CALCIO. L’anglo-nigeriano, ai box per un infortunio muscolare, punta al rientro per il match di mercoledì 3 maggio al Gewiss Stadium (ore 18). Cruciale la seduta di lunedì 1 maggio. Contro i liguri po ...Il bomber colombiano non segnava dal 9 novembre dell’anno scorso: “Sono tornato Ma io non sono mai andato via” ...