TOP10 DELLA SETTIMANA | INTER-JUVE ED AMICI DOMINANO IL PODIO UN PASSO DAL CIELO AL TERZO POSTO

(Di domenica 30 aprile 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 23 a sabato 29 aprile 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 5ntus 7.519.000 #2 Canale 5di Maria De Filippi 4.125.000 #3 Rai1 Undal4.061.000 #4 Rai1 Il Commissario Montalbano 3.115.000 #5 Canale 5 Fiorentina-Cremonese 3.085.000 #6 Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.983.000 #7 Rai1 Tina Anselmi: Una Vita per la Democrazia 2.878.000 #8 Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi 2.552.000 #9 Rai1 Torno Indietro e Cambio Vita 2.535.000 #10 Rai1 L’Eredità Viva la Rai 2.520.000

Laclassifica mondiale MotoGP: 1. Bezzecchi 64 2. Bagnaia 53 3. Rins 47 4. Vinales 45 5. Zarco 44 6. Marini 38 7. Quartararo 34 8. Alex Marquez 33 9. Binder 30 10. Morbidelli 29. Questa ......le barriere - con danni solo all'ala anteriore - Charles Leclerc si prende la pole anche... Molto bene anche la McLaren che mette due vetture nella. F1 GP AZERBAIJAN 2023, RISULTATI ...... il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partiteSerie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni...

Giro di Romandia 2023, Egan Bernal torna in Top10 nel WorldTour ... SpazioCiclismo

Primo nella classifica di aprile per la salsa cubana Tirso Duarte con "Pa' Cali", sul podio anche Pupy y Los Que Son Son e Alvarez Ft. Abreu ...Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Supercoppa 1a Giornata e Basket (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in ...