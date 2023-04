Tiro a Volo | gloria per l’Italia in Coppa del Mondo | poker di medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Cairo – C'èperal Cairo, nella quarta tappa delladeldi. Gabriele Rossetti, già campione olimpico nello skeet a Rio 2016, conquista oggi la seconda medaglia in competizione. Dopo l'oro di ieri, l'Azzurro replica il podio grazie al bronzo messo al collo nella specialità mista a squadre e con Simona Scocchetti. Quest'ultima nella prima giornata aveva conquistato l'argento nella gara singola. Sempre nella prima giornata da segnalare il secondo posto di Elia Sdruccioli che con Rossetti aveva disputato la finale.