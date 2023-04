Tiro a volo | CdM skeet Cairo 2023 | Scocchetti e Rossetti bronzo nel mixed team

(Di domenica 30 aprile 2023) Arriva un’altra medaglia per l’Italia delloda Il, dove si è svolta questo fine settimana la quarta prova di Coppa del Mondo ISSF. Dopo l’oro e i due argenti delle gare individuali, è arrivata ilnel. Il merito va a Simonae Gabriele, che si sono imposti per 6-2 nel medal match che li vedeva opposti alla coppia ucraina composta da Iryna Malovichko e Mikola Milchev. Sul podio davanti a loro l’India e il Messico, rispettivamente d’oro e d’argento. In precedenza si erano fermati nelle eliminatorie Chiara di Marziantonio ed Elia Sdruccioli, che hanno chius con un punteggio di 138/150. SportFace.

..., mira sbagliata di pochissimo. Inzaghi getta nella mischia anche Lautaro e Calhanoglu per il forcing nell'ultima mezz'ora. Al 66' serve l'ennesimo intervento di Provedel, bravo a deviare il...... altra palla persa da Acerbi, contropiede fulmineo della squadra di Sarri e Immobile arriva al... sale nuovamente in cattedra Lukaku, che pennella un gran cross per Gosens che aldi mancino ...... altra palla persa da Acerbi, contropiede fulmineo della squadra di Sarri e Immobile arriva al... sale nuovamente in cattedra Lukaku, che pennella un gran cross per Gosens che aldi mancino ...

Tiro a volo: Cdm in Egitto; vince Rossetti, Sdruccioli secondo Agenzia ANSA

La prima parte del programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023, in corso di svolgimento a Il Cairo, si chiude con un’affermazione indiana. Nel concorso di Mixed Team di skeet infatti, che ...La Lazio perde in rimonta a San Siro contro l'Inter. Dopo il vantaggio di Felipe Anderson i nerazzurri ribaltano il risultato con la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Gosens.