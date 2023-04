Tiro a volo | Cdm | Rossetti e Scocchetti terzi nello skeet misto al Cairo

(Di domenica 30 aprile 2023) Il, 30 apr. - (Adnkronos) - L'Italia delpuò festeggiare nuovamente sulle pedane dell'Egypt International Olympic Centre del, sede della quarta tappa di Coppa del Mondo. Dopo il tris di podi di ieri, infatti, Gabrielee Simonasi sono classificati al terzo postoa squadre. Decisivo il successo ai danni degli ucraini Mikola Milchev e Iryna Malovichko, piegati con il risultato di 6-2 nel bronze medal match. Il successo è andato alla coppia indiana composta da Mairaj Ahmad Khan e Ganemat Sekhon, che nel gold medal match ha inflitto un sonoro 6-0 ai messicani Luis Raul Gallardo Oliveros e Gabriela Rodriguez. Per entrambi gli azzurri, autori del quarto miglior punteggio in ...

Tiro a volo: Cdm; Scocchetti-Rossetti terzi nel Mixed Team Agenzia ANSA

