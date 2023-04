(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo Gaga, ancora Taiwan al Far East Film Festival 2023. Colpisce nel segno Thedel taiwanese Tseng Ying-ting, untragicamente romantico che parla anche di immigrazione. Scuro e potente come il dolore più grande: quello di un. È pieni di tante sensazioni che scriviamo ladi Thedel promettente taiwanese Tseng Ying-ting in concorso al Far East Film Festival 2023, il personale colpo di fulmine di chi scrive. Un film che forse sarà visto come troppo occidentale per i canoni della kermesse (anche se non è del tutto vero), una pellicola che forse verrà vista come troppa normativa e normalizzante nella seconda parte per il genere, ma che possiede una tale potenza visiva e musicale fin dalla prima scena (come in ...

The Abandoned, la recensione: un thriller dal cuore spezzato Movieplayer

