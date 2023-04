Texas | stermina i vicini di casa che gli avevano chiesto di non sparare la notte | è caccia all’uomo

(Di domenica 30 aprile 2023) Èin. Secondo le forze dell’ordine Francisco Oropeza, 38 anni, nella serata di venerdì 28 aprile a Cleveland, circa 60 km a nordest di Houston, ha compiuto un vero e proprio sterminio. Cinque persone, tra cui un bambino di otto anni, sono state massacrate a colpi d’arma da fuoco. Alla strage sono sopravvissuti due adulti e tre bambini, a cui hanno fatto scudo i corpi di due donne, trovate sdraiate sul letto. Oropeza li avrebbe uccisi dopo che gli era statodi smettere dicolpi di arma da fuoco – dal giardino die come era solito fare – dato che i bambini stavano cercando di dormire. Le vittime – un uomo, le tre donne e il bimbo – originarie dell’Honduras, sono state tutte colpite alla testa. La richiesta di smettere di fare rumore, secondo una ...

Texas, stermina i vicini di casa e fugge: 5 morti. Gli avevano chiesto di non sparare la notte RaiNews

