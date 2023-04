“Tetraplegica dopo intervento per un tumore benigno” Risarcimento record per la paziente | “Mi avevano detto zero rischi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Una manovra sbagliata compiuta da uno specializzando e così una donna, che doveva essere operata per un, si è risvegliata. È il caso di malasanità raccontato dal Corriere della Sera. Due i medici a processo per il caso che il 22 agosto 2017 ha travolto la vittima di una donna di Terracina (Latina). L’era stato eseguito all’azienda ospedaliera di Verona e alla donna sono stati riconosciuti dal Tribunale civile di Verona 1,6 milioni di euro. “Avevo solo 36 anni, due figlie da crescere e tanti sogni. Quel malegiorno mi hanno tolto tutto, la mia vita è diventata un inferno. Mai e poi mai riuscirò ad elaborare questa nuova realtà nonostante siano passati quasi sei anni, il mio sorriso è per le persone che mi vogliono bene, invece le lacrime sono quelle che ho nel ...