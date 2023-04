Tesser | “A Venezia | avviso ai naviganti… ”

(Di domenica 30 aprile 2023) Basterebbe i dati. Nelle ultime 5 giornate di campionato solo il Genoa, che veleggia per il ritorno in Serie A, ha conquistato più punti del(13 a 12) che, dallo scorso 7 novembre, con Paolo Vanoli in panchina, ne ha raccolti 33 in 22 gare. “Il nostro prossimo avversario si sta confermando per quello che già si diceva, ovvero un gruppo forte e di qualità, con tanti nazionali, a partire dall’attaccante”, sottolinea Attilionella conferenza stampa di presentazione della gara valida per la 35^ SerieBKT. Ogni riferimento al finlandese Joel Pohjanpalo è voluto: 4 gol nelle ultime sei partite per un totale di 13. Basterebbe una frase, del presidente Carlo Rivetti: “Chiudiamo il cerchio aritmetico della salvezza”. Amplifica il tema: “Non è un titolo, ma raggiungerlo con qualche giornata di anticipo è un obiettivo reale ...

- Calcio, Modena in campo lunedì 1 maggio a, alle ore 18. I canarini sono ad un passo dalla salvezza e con un successo sognerebbero anche un posto nei playoff, mapensa solo al presente. "L'obiettivo come in tutte le partite è ...18.00" Modena(3 - 4 - 2 - 1): Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, ... Allenatore:20.30 Frosinone " Reggina FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli,...E' una partita importante che può fungere da crocevia per entrambe le squadre; il, a quota ... cattiveria agonistica e grande attenzione nelle coperture difensive; per fare risultato,si ...

Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Venezia Paolo Vanoli alla vigilia della partita di campionato contro il Modena: "Penso che l'euforia vada bene, però dobbiamo ri ..."Facendo punti a Venezia si apre un altro discorso...", titola il Resto del Carlino. In vista della partita Tesser non nasconde.