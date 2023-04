(Di domenica 30 aprile 2023) Ildell'Isis, nome in codice Abu Hussein al Qureshi, sarebbe stato "" in Siria dai servizi segreti turchi

... sarebbe stato ucciso ed, che ha fatto della sicurezza interna ed esterna un tema centrale della sua propaganda, ha potuto fregiarsene ai microfoni di TRT Türk . "La lotta alè ...approfondimento Turchia, 100 arresti per: in manette pure attori e avvocati Le prossime elezioni in Turchia Una volta ristabilitosisi ritufferà in una campagna elettorale che si ...Peraltro, la Quarta Conferenza si era svolta nella Turchia di. EPPURE IL QATAR HA ...il ruolo guerrafondaio dell'emirato e il suo contributo alla diffusione internazionale del, ...

Terrorismo, Erdogan annuncia: “Neutralizzato il capo dell’Isis” Firenze Post

Il "presunto capo" dell'Isis è stato "neutralizzato" in Siria. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (ANSA) ...Il capo dell’Isis, nome in codice Abu Hussein al Qureshi, sarebbe stato “neutralizzato” in Siria dai servizi segreti turchi ...