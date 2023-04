Terra Amara anticipazioni | in pericolo la vita del piccolo Adnan | Demir non tenta di salvarlo

(Di domenica 30 aprile 2023) Ultimo appuntamento di questa settimana di: dopo la nascita dei nuovi membri della famigliarischia laLa settimana p stata ricca di emozioni per i personaggi di. Le donne in attesa hanno messo al mondo i loro figli. L'ex sarta ha messo al mondo una bambina rendendo felicissimoe Hunkar che decide di donare una moneta d'oro a tutti i membri della tenuta. Il figlio di Yilmaz e Mujgan invece è ancora sotto controllo in ospedale in quanto, essendo nato eccessivamente prematuro, potrebbe non sopravvivere. Se gli Yaman ritornano con grandissima gioia alladi sempre, accogliendo la nuova arrivata, sembra che neanche per loro ci possa esser un attimo di tregua. In quest'ultima puntata di questa settimana, vedremo ...

... sabato 29 aprile 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...Condividi su:, in onda anche di domenica come di consueto. Ecco le anticipazioni della puntata, come al solito in onda su Canale5 . Prima un breve riepilogo della puntata precedente, andata in onda ...... il pomeriggio Rai Uno: Italia Sì ha avuto prima spettatori (%) e poi (%); Rai Tre: Tv Talk ha avuto spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%); Canale 5:ha ...

Terra Amara, anticipazioni trama del 30 aprile: la vita di Adnan è messa a rischio a causa di un incendio Movieplayer

Ecco le anticipazioni della trama della puntata del 29 aprile di Terra Amara, in onda sabato alle 14:45 su Canale 5 Domani, sabato 29 aprile, alle 14:45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ...Cambio programmazione in arrivo per la soap Terra Amara nel palinsesto estivo di Canale 5. Le novità riguardano sia il palinsesto feriale che quello festivo. Lo scorso anno gli spettatori della soap t ...