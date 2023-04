Terra Amara | anticipazioni 30 aprile - 6 maggio | l' eroico gesto di Sermin

(Di domenica 30 aprile 2023)Arcan diventerà una vera e propria eroina per tutti gli abitanti di Cukurova. La donna, infatti, negli episodiin onda dal 30al 6(il 1°non andrà in onda mentre il 6inizierà alle 15.45 per via dell'incoronazione di Re Carlo d'Inghil), si getterà tra le fiamme e salverà il piccolo Adnan. Nel frattempo, Yilmaz chiederà aiuto a Zuleyha per prendersi cura di Kerem Alì e ciò manderà su tutte le furie Mujgan. Tramedal 30al 62023:si getta tra le fiamme e salva Adnan Yilmaz sarà molto preoccupato per la vita di suo figlio e Mujgan non sarà d'aiuto visto che gli impedirà di vederlo e ...

Doppio appuntamento oggi sabato 29 aprile 2023 con la soap turca. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming . Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui ...Molte novità attendono il pubblico di, la soap turca di Canale 5 che il 30 aprile andrà in onda come tutte le domeniche con una puntata più lunga. Le emozioni saranno tante, a partire dalla festa del Mawlid che porterà tanta ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 aprile , alle 14.10 , Yilmaz teme per la vita del figlioletto , Kerem Ali, che Mujgan gli impedisce di tenere in braccio , o anche soltanto di ...

Terra Amara, anticipazioni trama del 30 aprile: la vita di Adnan è messa a rischio a causa di un incendio Movieplayer

Come ogni domenica, anche il 30 aprile Beautiful e Terra Amara tornano su Canale 5 con un nuovo doppio episodio: ecco tutte le anticipazioni.Durante la puntata di Terra Amara in onda martedì 2 maggio, Behice si candida come presidentessa dell'associazione ...