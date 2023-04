Tennis | Torneo Madrid Trevisan accede agli ottavi di finale

La fiorentina supera al terzo turno in due set la statunitense Parks MADRID (SPAGNA) - Martina Trevisan accede agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.Il sanremese si arrende in tre set allo spagnolo Munar MADRID (SPAGNA) - Matteo Arnaldi si ferma al terzo turno del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.Dopo un primo parziale con tutto il meglio del suo, si è accesa la spia della riserva e ha ... Gli restano le belle sensazioni di unindimenticabile, tanta fiducia in più in vista degli ...

Internazionali di Tennis Roma, Ferri: «Un torneo rinnovato nel racconto di Sky Sport» Digital-Sat News

La fiorentina supera al terzo turno in due set la statunitense Parks MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Martina Trevisan accede agli ottavi di finale ...Matteo Arnaldi eliminato dal Masters 1000 di Madrid, nel tabellone femminile avanza invece Martina Trevisan: l'azzurra agli ottavi ...