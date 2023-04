Tardelli | «Barella eccezionale | Inter più avanti delle altre ora»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Giornata importante per l’, il successo con la Lazio vale il quarto posto in classifica. Marcocommenta la partita con 90? Minuto e guarda alla Champions League. MOMENTO – Il momento è più che positivo per l’di Simone Inzaghi, Marcoanticipa in questo modo le semifinali europee che vedranno protagonista la Milano calcistica: «Io in questo momento vedo bene l’, sempre perché c’è un. Credo che la squadra nerazzurra possa essere quella più, ha più possibilità di arrivare al quarto posto. Questo dà grande fiducia alla squadra, però il derby è sempre il derby, che sia campionato o Champions League. Non ci sono affatto sicurezze, di conseguenza io ...