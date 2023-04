Tante mele e 1 ricotta | prova la Torta budino alle mele | è cremosissima e golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 aprile 2023) Lache puoi trovare in questa pagina è un flan dicremoso e soffice come un lievitato. Questa ricetta è davvero facile da realizzare e la superficie va arricchita con la frutta in modo tale da donare al dolce l’aspetto di un prodotto di alta pasticceria. Con la nota croccante delle mandorle a lamelle e l’impasto fatto disarà per il palato, e per il tuo naso, una vera delizia. Questa rivisitazione della classicadie molto più digeribile e leggera in quanto non bisogna utilizzare nemmeno un granello di farina e nemmeno un poco di burro. Dopo il primo morso grandi e piccini si innamoreranno perdutamente di questo dolce. Vedrai che la tua famiglia lo finirà in un baleno!...