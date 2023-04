(Di domenica 30 aprile 2023) Più si avvicina il termine della stagione e più cresce l’incertezza relativa al futuro di Josésulladella. Il contratto in scadenza nel giugno del 2024 non… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lautaro Martinez e Gosens spaccano la contesa dalla, Lukaku in versione rifinitore. ... Darmian 6,5 - Il jolly multiuso di Inzaghi: dove lo metti, è sempreaffidabile. Barella 7 - Moto ...... entra Lautaro Martinez e l'Inter cambia volto, doppietta dell'argentino, nel mezzo anche un... In: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Dzeko. Allenatore: Inzaghi 7. ...Inter - Lazio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori dellasfida di San Siro. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter - Lazio . Una gara ...l'iniziale...

Super panchina per Mourinho: addio Roma, è deciso Calciomercatonews.com

Tite dice no alla panchina del Corinthians. L'ex ct del Brasile ha annunciato la sua decisione ai dirigenti del club paulista, confermando l'intenzione ...Profili di primissimo livello o anche tecnici giovani ma già al top: ecco dieci nomi che potrebbero far gola a tanti club d’Europa per la prossima stagione ...