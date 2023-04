Sudan | rotta la tregua | riprendono combattimenti a Khartoum

(Di domenica 30 aprile 2023) L'esercito sta attaccando la capitaleese da tutte le direzioni, con raid aerei e colpi di artiglieria, per sconfiggere le forze paramilitari dell'Rsf Intensisono in corso adove non ha retto lache doveva concludersi oggi in giornata, permettendo ai civili di mettersi in salvo. A quanto riferisce la Bbc, l’esercito sta attaccando la capitaleese da tutte le direzioni, con raid aerei e colpi di artiglieria, per sconfiggere le forze paramilitari dell’Rsf. Giovedì notte l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan e l’Rsf di Mohamed Hamdan Dagalo, meglio noto come Hemedti, avevano acconsentito ad unadi 72 ore, in seguito agli sforzi diplomatici dei paesi vicini, gli Usa, la Gran Bretagna e l’Onu. Ma già ieri sera forti ...

Dichiarato lo stato di emergenza in due Stati Nel frattempo in due Stati del Sudan (quello di Gadaref nel sud - est, e del Nilo nel nord - est) è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa del ...

