Sudan | rotta la tregua | a Khartoum attacchi aerei e combattimenti

Dichiarato lo stato di emergenza in due Stati Nel frattempo in due Stati del(quello di Gadaref nel sud - est, e del Nilo nel nord - est) è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa del ..."Siamo profondamente preoccupati", fuori dal carcere l'ex presidente Omar Al - Bashir e il capo dei "diavoli a cavallo" Harun: entrambi accusati di crimini dalla Corte penale Internazionale ...Intanto sui social è stato diffuso un video che mostra la sede della Banca centrale dela Khartoum in fiamme. Le immagini sono state pubblicate da Sky news Arabia.

Sudan: rotta la tregua, i combattimenti si intensificano

Nelle strade della capitale, dove è iniziato il conflitto, gli scontri sono ripresi. Aerei militari della Difesa sono stati visti sorvolare Khartoum e le vicine città di Omdurman e Khartom Bahri. Le R ...Si intensificano gli scontri nella capitale, infrangendo così l'ultimo cessate il fuoco che scade nella tarda serata di oggi e che avrebbe dovuto consentire ai civili di mettersi in salvo ...