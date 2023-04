Streptococco e farmaci pediatrici introvabili | è allarme anche nella Capitale

(Di domenica 30 aprile 2023) Stavolta non «basta un poco di zucchero», perché la pillola non va giù: proprio non si trova. E i più danneggiati sono i destinatari di quella celebre canzone: i più piccoli. Perché nellee manca l'Amoxicillina, l'antibiotico più utilizzato contro diverse malattie infettive nei bambini, dalla scarlattina all'infezione dadi tipo A. Questo medicinale è indicatolista di quelli attualmente carenti, pubblicata sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco. Un elenco che cresce sempre di più: dai 3.132carenti indicati nel dicembre scorso, infatti, si è arrivati a 3.354lista aggiornata venerdì scorso dall'Aifa. Tra questi medicinali non disponibili ben 47 riguardano, per varie tipologie e aziende produttrici, proprio l'Amoxicillina più acido clavulanico. Le ...

