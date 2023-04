Strage in Texas | ancora ricercato Francisco Oropeza Le vittime tutte colpite alla testa L’Fbi pubblica la foto | “Armato e pericoloso”

(Di domenica 30 aprile 2023) A due giorni ddi una famiglia a Cleveland in, sirga la caccia all’uomo per arrestare, il 38enne di origine messicana accusato di aver ucciso venerdì sera con un fucile semiautomatico Ar-15 cinque vicini, tra cui un bambino di 8 anni, dopo che uno di loro gli aveva chiesto di smettere di sparare in giardino per non disturbare. Gli abitanti di Cleveland, una cittadina di 7.500 persone a circa 60 km a nordest di Houston, e della zona rurale circostante sono stati invitati a restare in allerta e a chiudere a chiave la porta della propria abitazione. “Restate a casa vostra. Siate vigili. Tenete gli occhi aperti. Se vedete qualcosa, ditelo”, è l’appello dello sceriffo della contea di San Jacinto, Greg Capers. “Potrebbe essere ovunque e ...

Ennesima strage effettuata con armi da fuoco in America. A Cleveland, a circa 60 km a nordest di Houston (Texas), un uomo ha fatto una carneficina venerdì 28 aprile, uccidendo 5 persone, i suoi vicini ...