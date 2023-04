(Di domenica 30 aprile 2023) In una recente intervista con WESH 2 News,ha avuto modo di parlare deifatti nella sua prima run in WWE e contro chi gli sarebbe piaciuto andare. Ovviamentenon ci ha pensato molto, tirando fuori The Beast come avversario che avrebbe sempre voluto affrontare. “Quel tizio è. Andando molto indietro nel tempo, era stato preparato un incontro in Atlanta con riprese televisive. Per quanto concerne la parte creativa, ilnon era un granché, quindi non è mai successo. Quella era ilche ci è.” È famosa la scena diche esce dalla WWE prima di quello scontro a RAW contro, per motivi ...

Sono già iniziati a circolare in rete papabili nomi come "" Steve Austin e Dwayne "The Rock" Johnson . Quest'ultimo in particolare, impegni hollywoodiani permettendo, potrebbe finalmente ...Inoltre, un supportoshoe integrato consente agli utenti di abbinare un microfono per un audio ... È disponibile in due colori: Summit White eGray . Si acquista su Amazon direttamente a ...... che hanno spinto David Fricke di Rollingad acclamare l'album semplicemente come 'un'opera ... C'è spazio anche per la minuta Meg nel siparietto minimale di 'Night'. A questi vanno ...

Stone Cold Steve Austin su Brock Lesnar:” Questo è il match che ci è sfuggito” Zona Wrestling

In una recente intervista con WESH 2 News, Steve Austin ha avuto modo di parlare dei match fatti nella sua prima run in WWE e contro chi gli sarebbe piaciuto andare. Ovviamente Stone Cold non ci ha pe ...Nonostante siano stati insieme in WWE, anche se per un breve lasso di tempo, Steve Austin e Brock Lesnar non si sono mai incontrati su un ring. Dal suo debutto nel 2002, Lesnar ha subito fatto parlare ...