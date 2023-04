Sto pensando solo a te

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 30 aprile 2023) La storia di Vincenzo, un Fratello Azzurro come noi: "Sarà veramente difficile per noi diffidati sopportare questa domenica tra case e firme in questure varie. Un giorno così lo avevo sempre sognato. Immaginato. Di notte. Sotto le coperte. Lo avevo immaginato alla fine di una partita. Persa. In trasferta. Lo avevo gridato. Al termine di ogni partita. Vinta. Ora siamo sul quel baratro. Del pensiero. Che ci fischia nella mente. Era meglio farlo, oppure evitare? Io sono uno di quelli che onorerà la sua diffida. Fino all'ultimo giorno. Eh si! Rifarei sempre lo stesso sbaglio! Onore ai diffidati di Napoli... E' vero. E' festa per tutti. Maio mi sento felice a metà. Perché, a festeggiare questa impresa, non sei qui con me. Quella sera sono tornato bambino. Tra lacrime di gioia e rancore. Ho ricordato tutte le partite viste insieme. Dalla prima di C, ...