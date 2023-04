STATS – Fiorentina-Sampdoria | Jovic sarà titolare nel finale di campionato?

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023) A guardare i numeri, e segnatamente quelli dei gol realizzati, si potrebbe avere la tentazione di promuovere la stagione in viola di… A guardare i numeri, e segnatamente quelli dei gol realizzati, si potrebbe avere la tentazione di promuovere la stagione in viola di. L’attaccante serbo ha raggiunto la doppia cifra, anche se di quelle 11 reti il grosso del contributo arriva dalla Conference League (6). In Serie A Luka è fermo a sole 4 soddisfazioni personali, alle quali va aggiunto un gol in Coppa Italia. Oggipuò essere l’occasione per un’inversione di tendenza e incrementare il bottino, magari ricordando come in Coppa Italia, proprio contro i liguri, gli sia stato annullata una rete che rappresentava in tutto e per tutto la sua stoffa.Oggi La Gazzetta dello Sport propone questa ...