Stankovic | 'La Samp ha un problema mentale | è troppo tardi per rimediare e se è colpa mia amen'

(Di domenica 30 aprile 2023) Intervenuto in conferenza stampa dopo il pesantissimo 5-0 subito dalla suadoria contro la Fiorentina, l'allenatore blucerchiato, Dejan...

"È difficile fare analisi dopo un secondo tempo così. È difficile salvare qualcuno, parto da me stesso". E' deluso e amareggiato Dejandopo la sconfitta per 5 - 0 della sua Sampdoria contro la Fiorentina. "Fino al primo gol abbiamo lavorato bene ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti - l'analisi del tecnico blucerchiato -.... A disposizione: Turk, Zorzi, Emirhan Ilkhan, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti. ... TAGS fiorentinaserie a CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Polizia alla Spezia: un ...Jesé 4,5 : ectoplasma come tutta la). All.3,5 : prende la Sampdoria a meno 4 dalla salvezza, peggiora le cose, abbassa la media punti e aumenta la distanza dal treno. 'Ha il merito di ...

Fiorentina-Samp, Stankovic: "Modi e modi di perdere, ci siamo sciolti" Fantacalcio ®

La Viola dilaga, i blucerchiati alzano bandiera bianca e ora attendono solo la matematica prima di salutare la Serie A. Il verdetto che arriva dal Franchi è ineccepibile e non ammettere repliche: fini ...Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato così dopo la Fiorentina, come raccolto da Tmw. SPOGLIATOI – “Rimasto a lungo Dopo partite che finiscono così ci sono parole in più che dobbiamo ...