Sprint race a Baku | Leclerc infila la sua Ferrari fra le due Red Bull Verstapper furioso con Russell

(Di domenica 30 aprile 2023) Questa volta è andata come previsto. Il primo sabato tutto cronometrato nella storia della F1 ha rafforzato quello che si era intuito venerdì. Con qualche sorpresina che, in un gran premio cittadino ...

La '' del pomeriggio ha preso una piega ben diversa, con le vetture disegnate da Adrian Newey difficili da contrastare. Charles ha fatto il massimo, senza neanche una sbavatura. Perez, ...a Baku, Leclerc infila la sua Ferrari fra le due Red Bull. Verstapper furioso con Russell La Ferrari non è ancora all'altezza della Red Bull per quanto riguarda il consumo delle gomme, ma ...Verstappen vs Russell Ladel Gran Premio d'Azerbaigian ha visto il ritorno alla vittoria di Sergio Perez, per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa stagione da Gedda. Tuttavia, più che per la ...

Il racconto in diretta del GP di Azerbaigian, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Si corre sul circuito di Baku. Partenza prevista alle 13.00 di domenica 30 aprile 2023 ...Max Verstappen attacca duramente la Mercedes: le parole di fuoco dopo il contatto con Russell nella Sprint Race di ieri a Baku ...