Sport in tv domenica 30 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

(Di domenica 30 aprile 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,302023. Giornata in cui i fari puntati saranno in buona parte sulla Serie A, con il Napoli che potrebbe conquistare aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, ponendo fine ad un'attesa lunga 33 anni. Occhi anche sulla Serie B, sui campionati esteri e non solo sul calcio. Matteo Arnaldi, Carlos Alcaraz, Holger Rune e altre stelle del tennis saranno protagoniste nel Masters 1000 di Madrid. Ci sarà il grande basket, con il campionato di Serie A1 italiano e con i playoff NBA, senza dimenticare la pallavolo, con i playoff della Serie A1 femminile e della Superlega maschile.

Tutto ancora in bilico in Seconda con la Fortitudo che ha quattro punti di vantaggio ma...Audace Boschese - Calliano Fassa Cambiano - Ozzano Ronzonese Diretta dalle ore 15 nella paginaPenultimo giorno di regate per la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale - Città di Livorno e penultimo giorno di attività al Villaggio ...Dopo il successo della prima edizione, sabato 6 e7 maggio torna a Milano "Basket for Kids", un intero weekend che uniscee beneficenza: l'iniziativa sostiene infatti i bambini malati di leucemia in cura presso il Comitato Maria ...

Oggi domenica 30 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di motori con il GP di Azerbaijan per la F1, il GP di Spagna per la MotoGP e il GP di Portogallo per la motocross. Gli appassi ...Ultimi due turni: oggi c’è la trasferta in Veneto, domenica arriva il Badia. L’obiettivo è evitare l’ultimo posto.