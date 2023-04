Spalletti e lo scudetto | “Arriverà | lo dobbiamo ai tifosi Questo 1-1 prolunga il godimento”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Il sogno è ancora lì, che aspetta il Napoli. E’ solo questione di tempo. Epareggio interno con la Salernitana, anche se ha impedito agli azzurri di festeggiare con i propri, tutti insieme dentro la loro casa, non farà altro chere il. “Perché quei punti arriveranno, ne sono certo. E in questa situazione di classifica io ci sto comodissimo”. Parole di Luciano, che nel post partita del primo match point mancato sorride con espressione distesa. L’allenatore del Napoli non è preoccupato. E del resto come potrebbe esserlo? Il gol, incredibile, di Dia a 5? dalla fine ha sicuramente rovinato la festa dei partenopei. Ma la classifica è ancora bellissima. Talmente bella che gli azzurri potrebbero alzare il tricolore senza dover nemmeno giocare la prossima partita, in ...