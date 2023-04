SPAL-Perugia domenica 30 aprile 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Allo stesso orario, grande sfida salvezza tra, chiamate a trovare un'affermazione allo stadio Paolo Mazza per continuare ad avere la possibilità di giocare i playout ed evitare la ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Fondamentale scontro salvezza di scena al Mazza, in cui le due squadre si contenderanno tre punti preziosi per ...Le scelte di Oddo e Castori per la sfida da brividi del Mazza E' spareggio salvezza al Mazza di Ferrara, dove alle 16.15 si affrontano, a caccia disperata di punti. Una vittoria può dare uno slancio importante, anche se non decisivo. Ma attenzione anche a non prenderle, per non dare un doppio vantaggio agli avversari e ...

La diretta di Spal-Perugia Calcio Grifo

Serie B 2022/2023, 35a giornata. Le ultime notizie sulla partita SPAL-Perugia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.In questa domenica che può regalare il terzo scudetto della storia al Napoli, va in scena anche la 35ª giornata di Serie B. Alle ore 16.15, due sfide affascinanti, a partire da Cagliari-Ternana, match ...