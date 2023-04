Spaccio di droga sull’isola di Ponza | tutti condannati Possibile svolta sull’omicidio di Gianmarco Pozzi

(Di domenica 30 aprile 2023)– Cinque persone arrestate lo scorso maggio nell’operazione dei Carabinieri di Formia che aveva sgominato due canali di approvvigionamento didisono state condannate dal Tribunale di Cassino. Le indagini erano partite dall’omicidio di, noto come Gimmy, campione di kickboxing e buttafuori, in circostanze ancora da chiarire. Gli imputati L'articolo Temporeale Quotidiano.

Era finito a processo con l'accusa didi sostanze stupefacenti e lesioni. Secondo le accuse rivoltegli, avrebbe venduto eroina ad ... Si trattava però di un errore: a cedere laal giovane ...... nell'ambito di un servizio volto a contrastare il fenomeno dello smercio di, hanno arrestato due persone in flagranza per "detenzione ai fini didi stupefacenti". Sono finiti in ...Assieme alla, i carabinieri hanno sequestrato 965 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dello, trovati nelle tasche di uno dei due pusher e un sistema di ...

Il quaderno dello spaccio, la sua camera come base per la droga: preso pusher 18enne RomaToday

Un trentacinquenne straniero era finito a processo per spaccio e lesioni, con l'accusa di aver venduto eroina ad un ventenne di Rimini poi finito in coma. A tre anni dai fatti, è però stato assolto: i ...I carabinieri del Comando Stazione di Belpasso (CT) e lo squadrone dei "Cacciatori" di Sicilia, hanno arrestato due persone in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.